Incidente in viale Regione, scontro tra auto e moto: morto un 37enne

Ancora un incidente mortale a Palermo. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 8.30 in viale Regione Siciliana in direzione Trapani, all'altezza della rotonda di via Oreto, quando si sono scontrate una moto e un'auto. A perdere la vita un uomo di 37 anni che era in sella alla sua moto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima ma non c'è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati inutili. Poco dopo l'incidente sulla circonvallazione, il traffico è andato in tilt e si sono formate code chilometriche.