Zona corso Tukory, scontro auto-moto in via Forlanini: morto un uomo di 50 anni

Non ce l'ha fatta Domenico Basile, motociclista di 50 anni che nel pomeriggio di ieri si è scontrato con un'auto in via Carlo Forlanini, nella zona di corso Tukory. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato Basile in codice rosso al Trauma center del Policlinico, è morto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Le indagini sull'incidente mortale sono condotte dalla polizia municipale della sezione Infortunistica, che hanno eseguito i rilievi e hanno sequestrato i mezzi coinvolti. Resta ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto: i vigili urbani stanno cercando eventuali testimoni o registrazioni di telecamere di videosorveglianza della zona.

Un paio di giorni fa, in via Olio di Lino era avvenuto un altro incidente mortale: vittima ancora una volta, un motociclista, Silvestre Maniscalco di 48 anni.