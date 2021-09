Incidente sulla rotonda di via Belgio, scontro tra scooter e motrice tir: morto 62enne

Tragico incidente questo pomeriggio sulla rotonda di via Belgio. Un uomo di 62 anni a bordo di uno scooter è morto dopo essere finito sotto la motrice di un camion. Non si conoscono ancora i dettagli sulla dinamica, né il nome della vittima. Sul posto ci sono gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale. Il traffico nella zona è andato in tilt. (Articolo in aggiornamento)