Incidente a Bonagia, scontro all'incrocio: morto un ragazzo di 23 anni

Una vita spezzata, l'ennesima a causa di un incidente stradale. Un ragazzo di 23 anni (del quale ancora non sono state rese note le generalità) è morto questa mattina a seguito di uno scontro tra una moto e un Piaggio Porter avvenuto in via Nicolò Azoti, a Bonagia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia muncipale e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla per rianimare il giovane.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano su via Nicolò Azoti in direzioni opposte. Il conducente del Piaggio Porter avrebbe svoltato a sinistra imboccando via Papa Giovanni XXIII, facendo perdere il controllo dell mezzo al giovane motociclista che si è schiantato contro un palo della segnaletica e il muretto di cinta di un condominio. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 23enne.

Scene di disperazione nel luogo dell'incidente dove sono arrivati i familiari della vittima, che hanno appreso fra le lacrime che il loro caro non c'era più. Il personale dell'Infortunistica della polizia municipale ha eseguito i rilievi stradali cercando parallelamente eventuali testimoni che possano aiutare a ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità.