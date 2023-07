Viene investito da un'auto mentre cammina a piedi in autostrada: morto un uomo sulla Palermo-Mazara

Un'Alfa Mito ha investito un uomo che camminava a piedi lungo la carreggiata dell'autostrada. E' accaduto la scorsa notte sul raccordo della A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Capaci. A chiamare la polizia stradale, intervenuta sul posto con pattuglie del distaccamento di Alcamo, è stato lo stesso automobilista che ha colpito l'uomo, il cui corpo è stato trovato privo di vita a centinaia di metri dal punto dell'impatto. La vittima non è stata ancora identificata.

Non è chiaro perché l'uomo si trovasse a piedi in autostrada e non si esclude nemmeno l'ipotesi di un suicidio. Sono in corso indagini per riscostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire al nome della vittima, visto che non aveva documenti. Non distante dal luogo dell'incidente c'è una discoteca. I poliziotti stanno verificando dalle immagini di videosorveglianza se quel giovane sia uscito da uno dei locali in zona. Il corpo è stato portato in camera mortuaria. Nelle prossime ore verrà deciso se eseguire o meno l'autopsia.