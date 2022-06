Incidente a Mezzojuso, scontro tra un'auto e un furgone sulla Statale: un morto e due ferito, strada chiusa

E' di un morto e di un ferito il bilancio dello scontro sulla Palermo-Agrigento avvenuto questa mattina intorno alle 6,50 a Mezzojuso. Coinvolti un furgone Iveco e una Seicento. La vittima è Cono Gugliotta, residente a Enna, 66 anni, alla guida dell'auto che viaggiava con a bordo la sorella minore Maria, trasportata in elisoccorso al Civico di Palermo. Ferito invece il conducente del furgone.

In fase di accertamento anche i motivi dell'impatto. A causa dell'incidente si registrano rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 221,300. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 221 al km 221,550 per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico viene deviato su una strada parallela e regolato a senso unico alternato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i carabinieri per la gestione del traffico, gli accertamenti della dinamica e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile.

Articolo in aggiornamento