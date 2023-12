Vigilia di Natale macchiata dal sangue a Palermo, dove si registra un altro incidente mortale. E' successo intorno alle 5: una Smart - per cause ancora tutte da accertare - è finita giù dal ponte della rotonda di viale Lazio, mentre stava viaggiando verso viale Michelangelo. Il conducente è morto, mentre il passeggero è stato portato in ospedale dove è arrivato in gravi condizioni (di entrambi non si conoscono ancora le generalità).

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è arrivata la polizia municipale per effettuare i rilievi. Il sottopasso è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

(articolo in aggiornamento)