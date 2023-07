Cade col monopattino in via Leonardo da Vinci, morto uomo di 52 anni dopo due giorni di coma

Cade con il monopattino e muore. Due giorni dopo l'incidente stradale che lo ha visto coinvolto, Pietro Sinatra, palermitano di 52 anni, non ce l'ha fatta. Lo scontro è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Leonardo da Vinci, quasi all'incrocio con via Beato Angelico.

Intorno alle 18.30 l'uomo, padre di quattro figli, per cause ancora da accertare, è sbalzato dal monopattino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che il 118 lo ha trasporto all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, in gravissime condizioni.

Ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, l'uomo ha riportato un trauma che è stato considerato irreversibile tanto che, questo pomeriggio, è stata accertata la morte cerebrale. La famiglia ha così firmato per la donazione degli organi.

Adesso chi indaga sta valutando anche l'ipotesi che a provocare il sinistro che ha portato l'uomo al coma e poi alla morte, che ha perso il controllo del monopattino, possa essere stato un dislivello del manto stradale, risultato di un precedente cantiere.