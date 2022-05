Incidente a Partinico, scontro tra un camion e una bici elettrica: un morto

Incidente mortale tra una bicicletta elettrica e un camion, all'incrocio tra via De Amicis e via Vecchia di Borgetto, nel territorio di Partinico. Ad avere la peggio è stato un uomo di mezza età, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani e i carabinieri di Partinico. La polizia municipale, che indaga sul sinistro, sta facendo gli accertamenti per tentare di ricostruire la dinamica.

Solo pochi giorni fa, il 5 maggio, un pedone era stato investito da un tir all'incrocio tra viale Strasburgo e via Belgio, a Palermo, e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo, Francesco D'Amore, 65 anni, non ce l'aveva fatta.