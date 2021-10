Moto contro auto, morto palermitano di 34 anni in provincia di Cagliari

Un 34enne nato a Palermo, Daniele Serra, è morto a Villa San Pietro (in provincia di Cagliari) in un incidente avvenuto a fine mattinata sulla strada statale 195, al km 26. L'uomo, celibe e disoccupato, guidava una Suzuki C3, di proprietà di un'altra persona: per cause ancora da accertare, la moto si è scontrata con un Mitsubishi K60T 1200 condotto da un 64enne.

Serra (palermitano che anni fa si era trasferito a Sarroch, in Sardegna) ha avuto la peggio, per lui non c'è stato nulla da fare. I mezzi sono stati sequestrati, sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e quello dell'Anas. La strada è stata chiusa per ore.