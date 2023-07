Incidente mortale a Lecco, palermitano di 31 anni perde la vita dopo una carambola con l'auto

Incidente mortale nella notte a Vercurago, in provincia di Lecco. Non ce l'ha fatta uno dei ragazzi coinvolti nello schianto avvenuto nei pressi del semaforo in via Roma. Si tratta di Nino Ingallina, 31 anni, originario di Palermo ma residente a Calolziocorte. Il giovane è spirato in ospedale nelle ore successive al sinistro, dopo essere giunto in condizioni gravissime all'ospedale Manzoni di Lecco. Due degli altri tre occupanti dell'auto coinvolta nella carambola avvenuta intorno alle 2.30 rimangono in condizioni gravi.

Il sinistro in piena notte

L'incidente è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato a Vercurago in prossimità del semaforo di via Roma. Un'auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è finita fuori strada. Un urto violento, che ha provocato lesioni gravi ai quattro occupanti, tutti giovani: tre ragazzi di 22, 27 e 31 anni e una ragazza di 29.

Sul posto, attorno alle 2.30, si sono portati numerosi mezzi di soccorso: quattro ambulanze (Croce rossa di Galbiate, Soccorso Cisanese, Volontari di Calolzio), un'autoinfermieristica, un'automedica e due elicotteri decollati da Como e Sondrio. Presenti sulla scena carabinieri e vigili del fuoco con un mezzo Aps.

Complicate le operazioni per soccorrere il conducente e gli occupanti del veicolo. Due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, massima gravità, a Lecco, un terzo al San Gerardo in elicottero. Un altro occupante dell'auto, invece, è stato trasferito in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.