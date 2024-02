Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Nicolò Fazzone, palermitano, è morto questa mattina in un incidente avvenuto poco prima delle 6.30 lungo la Maremonti, nel tratto tra Canicattini e Siracusa, quasi alle porte della città aretusea. Aveva 53 anni ed era un agente della polizia penitenziaria. Per cause da accertare l'auto che conduceva si è ribaltata ed è finita fuori strada. Non risulterebbe coinvolto un altro mezzo.

Fazzone era di servizio nel carcere di Augusta ma di recente era stato distaccato nel penitenziario di Siracusa, in contrada Cavadonna. L'uomo era sposato e abitava a Melilli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sulla vicenda sta indagando la polizia. L’auto è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. La Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia.