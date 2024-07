Lo schianto in moto contro il guardrail dopo la giornata al mare, la vita di Marco spezzata sulla Palermo-Catania

Avrebbe perso il controllo del mezzo, una Mbk 700, che dopo l'impatto contro il guardrail avrebbe proseguito la sua corsa per almeno altri 300 metri. Si chiamava Marco Di Giovanna, 34 anni, il motociclista morto a causa di un incidente avvenuto lungo la Palermo-Catania, all'altezza di Scillato, nella carreggiata in direzione Palermo. L'uomo stava rientrando dalla zona del Catanese, dove probabilmente era andato a fare visita ad amici, e sulle spalle portava uno zainetto dentro cui c'erano un costume, altra roba per il mare e pochi altri effetti personali.

Secondo una prima ricostruzione il 34enne stava percorrendo l'A19 per tornare a casa (abitava nella zona di Bonagia) quando avrebbe superato alcune auto. Come riferito da alcuni testimoni poi ascoltati dagli investigatori, e come poi confermato dai rilievi eseguiti dal personale della polizia stradale di Caltanissetta con l'ausilio dei colleghi di Palermo, Di Giovanna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere metalliche. Il violento impatto, nonostante il casco, non gli ha lasciato scampo e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Poche ore dopo un altro incidente mortale si è verificato a Termini Imerese, nel centro abitato. A perdere la vita un ragazzo di 25 anni, Marco Montano, che si trovava in sella a un Piaggio Liberty, che si è scontrato con un altro scooter guidato da un diciassettenne in via Libertà, vicino alla stazione ferroviaria di piazza Europa. Per cause ancora da accertare, forse per una mancata precedenza da parte del più giovane dei due conducenti, Montano sarebbe caduto dalla moto finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta.