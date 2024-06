Era in coma da 15 giorni dopo un incidente con lo scooter, Kevin Giordano non ce l'ha fatta: Sperone in lacrime

Dopo la prima tappa all'Ingrassia, il ventenne era stato poi portato al Civico dov'è stato seguito dai medici nel reparto di Neurochirurgia. Le lesioni alla testa riportate nella caduta erano già molto gravi al momento del trasferimento d'ospedale, ma sono precipitate con il passare dei giorni sino al tragico epilogo di oggi. La salma è stata liberata dal magistrato per consentire ai familiari di celebrare i funerali. Giordano, viveva nella zona dello Sperone con i fratelli e i genitori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno portato Giordano al pronto soccorso dell'Ingrassia, e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Vicino allo scooter del ventenne c'era un casco, ma resta ancora da chiarire se lo indossasse o meno. L'automobilista che era al volante della Polo è stato identificato dai vigili ma non è chiaro se sia stato coinvolto nell'incidente.

Il giovane si trovava in sella al suo scooter e percorreva la strada in direzione Palermo quando, a una cinquantina di metri dalla cosiddetta curva san Ciro, avrebbe perso il controllo del suo Honda Sh 300. Dopo la caduta lo scooter avrebbe percorso altri 20-30 metri, scivolando sull'asfalto, terminando la corsa contro una Volkswagen Polo, guidata da un 72enne, che proveniva dalla direzione opposta.

A pochi minuti dallo schianto le sue condizioni erano apparse già critiche, ma la speranza era quella che, alla luce della giovane età, si potesse riprendere. E invece Kevin Giordano, 20 anni, alla fine non ce l'ha fatta. E' morto oggi pomeriggio al Civico il giovane che il 13 giugno scorso era stato ricoverato per un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 69 che collega Palermo e Monreale .

Un intero quartiere piange per la morte del 20enne avvenuta oggi pomeriggio all'ospedale Civico. Il giovane era rimasto gravemente ferito il 13 giugno scorso sulla strada provinciale 69 che collega Palermo e Monreale

Era in coma da 15 giorni dopo un incidente con lo scooter, Kevin Giordano non ce l'ha fatta: Sperone in lacrime