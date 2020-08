Donna lo travolge con una Peugeot mentre attraversa, morto palermitano

Un pensionato palermitano di 88 anni è morto negli scorsi giorni a Cuneo dopo essere stato travolto da un'auto. Si tratta di Giuseppe Luparello: è stato investito mentre stava attraversando la strada da una Peugeot condotta da una donna, poi risultata negativa ai test su alcol e droga.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla polizia municipale. L'uomo era stato scaraventato a terra dall'utilitaria. Un impatto molto violento: Luparello era stato sbalzato in avanti per alcuni metri, senza perdere conoscenza. La magistratura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia (sarà effettuata domani).

Luparello era originario di Termini Imerese ed era arrivato negli anni ‘70 in Piemonte. A Cuneo ha lavorato prima come muratore e poi nell’azienda fondata dai figli che si occupa di serramenti in alluminio. Luparello lascia la moglie Anna, i tre figli, nipoti e bisnipoti.