Schianto con l'auto, muore Giacomo Zani: fu direttore d’orchestra del Teatro Massimo

E' morto all'età di 88 anni il Maestro Giacomo Zani, noto direttore d’orchestra in passato anche al Teatro Massimo di Palermo. Fatali per lui le conseguenze di un incidente stradale avvenuto stamattina a Casalmaggiore, la sua città, dove era nato il 9 luglio del 1932. Il Maestro viaggiava solo a bordo di una Subaru blu, quando per cause in via di accertamente ha improvvisamente perso il controllo dell'auto. Zani avrebbe sfiorato un palo della luce per poi rimbalzare sul terrapieno dopo il fossato. Troppo gravi le ferite riportate.