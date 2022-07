Incidente a Geraci Siculo, si schianta con la moto contro un'auto: morto ragazzo di 26 anni

Sangue sull’asfalto delle Madonie. Un ragazzo di 26 anni, Francesco Emanuele Menzo, è morto ieri sera dopo lo scontro con un’auto avvenuto sulla strada statale 120, nel tratto che collega Gangi e Geraci Siculo, mentre si trovava in sella alla sua Kawasaki Z750. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto all’ospedale di Petralia, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

A indagare sull’incidente sono i carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi. Secondo una prima ricostruzione Menzo stava percorrendo la statale quando sarebbe uscita un’auto, una Mercedes Classe B, da una strada secondaria. Il giovane non sarebbe riuscito a evitare l’impatto e si sarebbe schiantato contro la parte anteriore destra del mezzo.

I soccorritori intervenuti hanno prestato le prime cure al giovane, nato a Nicosia ma residente a Geraci Siculo, che è stato trasferito all’ospedale Madonna dell’Alto. Il suo cuore, però, ha smesso di battere poco dopo. Illesa ma sotto choc la giovane donna al volante della Mercedes, una gangitana di 29 anni che si trovava in auto insieme a un bambino piccolo.

Il cordoglio del sindaco Zuppa

"La cittadinanza si stringe al dolore incommensurabile della famiglia Menzo/Malla - si legge nella pagina Facebook dell'Amministrazione comunale - per la tragica scomparsa di Emanuele, giovane solare, gran lavoratore, inserito nel tessuto sociale e dell'associazionismo di Geraci. Porteremo con noi il ricordo di una giovane vita troppo presto strappata agli affetti dei familiari, degli amici e della comunità intera".