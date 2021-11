Incidente in autostrada, scontro fra una macchina e una moto: un morto

Incidente mortale sulla Palermo-Catania. Un motociclista ha perso la vita questa mattina a seguito di uno scontro con una macchina registrato sulla carreggiata in direzione Catania dell'A19, poco dopo l'agglomerato industriale di Termini Imerse. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso temporaneamente un tratto dell'A19.

Secondo le prime informazioni nello scontro sono rimaste coinvolte la moto e un'auto, una Fiat Panda. Per cause ancora da accertrare i due mezzi sono entrati in contatto provocando una violenta carambola nella quale ha perso la vita il motociclista, di cui non si conoscono ancora le generalità. Sul posto diverse pattuglie della Polstrada intervenute per gestire il traffico. Si registrano lunghe code.

Articolo in aggiornamento