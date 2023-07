Incidente sulla Caltanissetta-Gela, tre morti: due sono palermitani

Ci sono anche due giovani palermitani fra i tre morti del grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela, all'altezza del viadotto Capodarso. A perdere la vita Giovanni Fossile, di 28 anni, deceduto sul colpo e Eleonora Modica, di 31 anni, spirata dopo una disperata corsa in ospedale.

Entrambi viaggiavano sulla stessa auto, quando ancora per cause da accertare, si sono scontrati con un'altra vettura sulla quale si trovava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei deceduta immediatamente dopo l'impatto. Con lei c'era un quarantunenne, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Enna. Tra i feriti, ma in maniera lieve, pure due quarantenni che si trovavano su una terza auto coinvolta marginalmente nel sinistro.