Per circa due settimane è rimasta in un letto d'ospedale ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Si chiamava Vita Varvaro, 91 anni, la donna deceduta nei giorni scorsi a Villa Sofia a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 11 aprile lungo l'autostrada Palermo-Mazara. L'anziana signora si trovava sul sedile anteriore, lato passeggero, di una Fiat Punto - i cui airbag sarebbero "esplosi" - che si è scontrata con una Jeep Renegade guidata da un uomo. La Procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio stradale e disposto l'autopsia sul corpo della vittima.

L'impatto tra i due mezzi è avvenuto nella carreggiata in direzione Palermo, più o meno all'altezza di Capaci. Per ragioni ancora da accertare le macchine si sono scontrate e la Fiat Punto sulla quale viaggiava Varvaro, guidata da un'altra donna, è finita contro il guardrail dopo una carambola. I sanitari del 118 intervenuti insieme agli agenti della Polstrada hanno soccorso la 91enne e l'hanno portata al Trauma center di Villa Sofia dove l'anziana è stata ricoverata con un trauma toracico e alcune fratture costali, oltre a che a un femore e a un piede che hanno reso necessario un intervento.

Il personale della Polstrada ha eseguito i rilievi nel punto in cui si è verificato l'incidente per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. La Procura, appresa la notizia del decesso, ha aperto un fascicolo, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'esame autoptico che potrà fornire qualche elemento in più per comprendere cosa abbia provocato il decesso della donna che potrebbe essere legato all'incidente, all'operazione ortopedica. Al vaglio la posizione dell'automobilista che si trovava alla guida della Jeep Renegade.