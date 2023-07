Aveva 87 anni ma dimostrava, racconta chi la conosceva, una vitalità da fare invidia anche ai più giovani. Tanto che, appena 3 anni fa, si trovava sul palcoscenico del Centro Amazzone, in via dello Spirito santo al Capo, con lo spettacolo "Sei personaggi in attesa di sbarco". Si è spenta questa mattina, nel reparto di Neurochirurgia del Civico, Rosalia Zangara (nella foto in basso), ricoverata oltre tre settimane fa dopo essere stata investita in piazza Virgilio da un uomo di 63 anni alla guida di una Nissan Navarra.

I fatti risalgono alla mattina del 12 giugno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, intervenuti per i rilievi, Zangara - intorno alle 11.30 - stava attraversando la strada quando l’automobilista l’avrebbe urtata facendola cadere. Nononsante l’impatto non sia stato violento, la donna è finita sull’asfalto battendo la testa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno accompagnato l’87enne al Civico, dov’è entrata inizialmente con un codice giallo.

Dopo i primi accertamenti, che avevano evidenziato la frattura di due costole e un trauma cerebrale, Rosalia Zangara era stata trasferita nel reparto di Neurochirurgia. Il quadro clinico era apparso sin da subito delicato ma i medici si erano detti parzialmente fiduciosi sulla sua ripresa stabilendo una prognosi di 30 giorni. In queste settimane le sue condizioni non sono mai migliorate e, anzi, sono precipitate negli ultimi giorni fino al tragico epilogo di questa mattina.

Una volta constatato il decesso, l’ospedale ha avvisato il Comando della polizia municipale che, a sua volta, ha informato la Procura. La salma della donna, sposata con il cardiologo Gigi Mancuso, è stata sequestrata e trasferita nell’Istituto di medicina legale del Policlinico in attesa che il magistrato decida se effettuare o meno l’autopsia sul corpo della donna. Il conducente della Navarra è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Dal Centro Amazzone: "Aveva grande passione e allegria"

"Rosalia - dicono Lina Prosa e Anna Barbera, del Centro Amazzone - era la nostra più antica attrice-non. Così noi chiamiamo la particolare posizione delle donne che fanno parte del laboratorio teatrale: né dilettanti né professioniste. Lei era già presente al primo gruppo di lavoro nella vecchia sede di corso Alberto Amedeo. Parliamo della fine del 1999. Lei era orgogliosa di questo primato, ne andava fiera. Ultimo impegno teatrale: la partecipazione al laboratorio annuale del Centro curato da Sabrina Petyx, che Rosalia ha seguito con una passione ed una allegria sorprendenti, mancando solo l'ultimo giorno, il giorno in cui un automobilista ce l'ha sottratta per sempre".

"Lei ha attraversato la nostra storia con la bellezza di una farfalla, quella che ha bisogno di sottrarre di continuo centimetri alla paura, alla malattia, all'indifferenza. La sua perdita è per noi più della morte di una cara amica. In più il motivo con cui ce l'hanno rubata, in questa città che diviene sempre più aggressiva, ci mette dinanzi ad uno dei più drammatici interrogativi del presente: come difendere e rendere incolume il nostro corpo nella vita pubblica. Il nostro grazie a lei per la fiducia che ci ha dato e la grazia - concludono Lina Prosa e Anna Barbera - con cui l'ha fatto".