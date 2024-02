Una donna palermitana di 33 anni è morta in un incidente a Verona. E' successo nella notte tra giovedì e venerdì lungo l'A4 Brescia-Padova. A scontrarsi sono state due auto. Stando a quanto appreso i mezzi viaggiavano tra i caselli di Soave e Verona Est, in direzione di Milano, quando una delle vetture avrebbe violentemente tamponato quella che la precedeva all'altezza di Colognola ai Colli, poco dopo la mezzanotte: nell'urto quest'ultima sarebbe uscita dalla carreggiata, ribaltandosi.

Scattato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco chehanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto dall'abitacolo la guidatrice del veicolo uscito di strada, per affidarla alle cure del 118 giunto con ambulanza ed automedica. Per la conducente però non c'è stato niente da fare ed è morta sul posto: si tratta di una 33enne palermitana residente a Verona. Il guidatore dell'altra auto è stato invece condotto all'ospedale di San Bonifacio in codice giallo e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale della polizia stradale di Verona Sud, che si è messo al lavoro per ricostruire la dinamica, e gli ausiliari A4. Per consentire le operazioni di soccorso e la pulizia della carreggiata, due corsie sono rimaste chiuse per diverse ore.

Fonte VeronaSera