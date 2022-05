Incidente in via Michele Titone, donna investita e uccisa da un'auto

Travolta e uccisa da un'auto in zona corso Calatafimi. Incidente mortale oggi pomeriggio in via Michele Titone. A perdere la vita è stata una donna, Loretta Russo (60 anni), che proprio in quel momento stava attraversando la strada all'altezza della sede dell'Inail. Altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la conducente di una Seat Ibiza, una ragazza di 24 anni, avrebbe urtato un'altra macchina parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Nel tentativo di riprendere il controllo avrebbe sterzato bruscamente a sinistra investendo il pedone e poi terminando la corsa contro un terzo veicolo in sosta. Un violento impatto che non ha lasciato scampo alla donna.