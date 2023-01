Investita da un'auto fuori da un cancello, bambina di 4 anni muore a Termini

Una bimba di 4 anni è morta oggi pomeriggio dopo essere stata investita da un'auto a Termini Imerese. L'incidente, le cui cause sono ancora tutte da accertare, si è verificato in via Alessandro Manzo, nella zona di contrada Chiarera. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e la polizia di stato

Secondo una prima ricostruzione la piccola, che si chiamava Patrizia, sarebbe stata travolta mentre usciva da un cancello. Subito dopo l'impatto, i familiari hanno portato la bambina all'ospedale Cimino, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Momenti di tensione si sarebbero registrati al pronto soccorso con i familiari della vittima disperati per l'accaduto.

"La morte della piccola Patrizia - scrive in un post su Facebook la sindaca Maria Terranova - ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati. Prosegue l’accoglienza dei tantissimi pellegrini già presenti, nella nostra città, per la rappresentazione del Presepe Vivente. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino".