Travolta da un'auto a 4 anni: oggi i funerali della piccola Patrizia, donna indagata per omicidio colposo

C'è sgomento a Termini Imerese per la tragica fine di Patrizia, la bimba di 4 anni morta ieri pomeriggio dopo essere stata investita da un'auto. In queste ore polizia municipale e carabinieri stanno collaborando nelle indagini con l'obiettivo di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Ad investire la piccola sarebbe stata una donna di 51 anni alla guida di una Fiat 600, che ora è indagata per omicidio colposo. L'incidente si è verificato in via Alessandro Manzo, nella zona di contrada Chiarera. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata travolta mentre usciva da un cancello. I carabinieri hanno raccolto testimonianze di chi si trovava nel luogo dove è avvenuto l’incidente. La posizione dell’automobilista è al vaglio della Procura: da accertare le sue responsabilità. Bisogna stabilire infatti se l'impatto sia stato inevitabile.

I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari. Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, ha proclamato il lutto cittadino.