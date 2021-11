Incidente con il monopattino in via Paolo Paternostro, un ferito

Quarantenne finisce in ospedale dopo una brutta caduta con il monopattino. E' successo stamattina, poco prima delle 8 in via Paolo Paternostro. Per cause ancora da accertare un uomo avrebbe perso il controllo del mezzo elettrico finendo per terra e sbattendo con violenza la faccia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo, R.F., poi trasportato al Civico e ricoverato in codice rosso.

Il personale dell'Infortuistica della polizia municipale ha eseguito alcuni accertamenti per chiarire la dinamica. Per il momento sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti ma non si esclude che il quarantenne, arrivato all'altezza di via Principe di Villafranca, possa aver perso l'equilibrio per via di un avvallamento dell'asfalto o del passaggio ravvicinato di un'auto o uno scooter. Non ci sono testimoni. Al vaglio dei vigili le immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero fare luce sull'episodio.

Un altro incidente simile si era verificato a settembre nella zona di Barcarello. Ad avere la peggio in quell'occasione era stato un 54enne che stava percorrendo via Barcarello a bordo di un monopattino. Anche lui nella caduta si è procurato un delicato trauma cranico che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza e il ricovero.

Monopattini, cambiano le regole

Recentemente è stato approvato il decreto Infrastrutture, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, che prevede delle novità per l’utilizzo dei monopattini. È previsto, come riporta Today.it, l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. Di notte saranno obbligatori luce di posizione e giubbetto catarifrangente. Dura sanzione anche per chi circola con un monopattino a motore manomesso: è prevista la confisca del mezzo.