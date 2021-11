Incidente a Mondello, auto si ribalta di fronte all'Antico stabilimento e finisce sulla colonnina del bike sharing: un ferito

Incidente questa mattina all'alba a Mondello. Un'automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando mentre percorreva viale Regina Elena. L'auto si è ribaltata all'antezza dell'antico Stabilimento balneare e si è schiantata contro la colonnina delle bici elettriche che è andata distrutta. Danneggiata anche la vettura.

Alla guidare l'auto una giovane di 27 anni, G.B. le sue iniziali, rimasta lievemente ferita. La donna, che viaggiava da sola, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Da una prima ricostruzione dei fatti non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti gli operai della ditta Intervenga e del verde urbano, oltre all'Infortunistica della polizia municipale. Allertata anche la ditta che gestisce il servizio di bike sharing.