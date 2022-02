Incidente sulla statale, scontro tra due auto a Misilmeri: tre feriti

Frontale fra due auto sulla Palermo-Agrigento. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada che collega Misilmeri e Villabate. A scontarsi una Mitsubishi guidata da un trentenne e una Lancia Y con a bordo un uomo e la figlia. Per cause ancora da accertare, forse per una manovra di sorpasso tentata da uno degli automobilisti, i due mezzi sono entrati in contatto provocando il violento impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Misilmeri e i sanitari del 118. Dopo le prime cure i feriti, tutti vigili e coscienti, sono stati portati con le ambulanze in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro fortunatamente sarebbe in gravi condizioni. Entrambe le macchine, gravemente danneggiate, sono state rimosse con i mezzi del soccorso stradale e il traffico è tornato regolare.