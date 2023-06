L'incidente sulla statale a Marineo, automobilista muore in ospedale dopo poche ore

Dopo qualche ora di agonia, alla fine il suo cuore ha smesso di battere. E’ morto oggi pomeriggio Salvatore Goletta, pensionato di 83 anni, che questa mattina si trovava al volante della Fiat Panda coinvolta nello scontro con una Ford Focus avvenuto sulla strada statale 118, tra Bolognetta e Marineo. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo e gli sforzi dei medici del Policlinico, per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due mezzi percorrevano la statale in direzioni opposte. A un certo punto, per cause ancora da accertare, le auto sarebbero entrate in rotta di collisione. Tra le ipotesi anche quella di un malore per uno degli automobilisti. Dopo il violento impatto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’auto Goletta, rimasto incastrato fra le lamiere della Panda sulla quale viaggiava insieme ad altre tre persone.

Un’ambulanza con a bordo il pensionato di Marineo è partita alla volta del Policlinico mentre un’altra, con a bordo una bambina che si trovava insieme ai genitori sulla Focus, ha raggiunto l’ospedale Di Cristina. La piccola si trova tuttora sott’osservazione dei medici ma le sue condizioni non destrerebbero preoccupazione. Anche le altre persone coinvolte nell’incidente sono andate in ospedale per accertamenti, ma nessuna di loro avrebbe riportato gravi conseguenze.

I militari che indagano per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità hanno informato la Procura che dovrà stabilire, alla luce delle informazioni disponibili, se disporre l’autopsia per chiarire se Goletta possa essersi sentito male mentre era al volante.