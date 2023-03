Ha investito e ucciso 30enne in monopattino, palermitano resta in carcere: alcol e coca prima dell'incidente

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere per il 29enne Giuseppe D'Amico che, venerdì sera a Milano in viale Famagosta, è scappato dalla scena dell'incidente dopo avere investito il 30enne Juan Carlos Quinga Guevara lasciando sul posto un'amica 25enne che si è assunta la colpa dello schianto. La corretta ricostruzione dell'incidente è stata effettuata soprattutto grazie alla presenza di un testimone che aveva visto l'uomo fuggire.

Il gip Tommaso Perna ha accolto la richiesta della procura e disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto risultato dall'interrogatorio davanti al magistrato, D'Amico avrebbe ammesso di avere assunto alcol e cocaina durante la serata e di avere la patente revocata. D'Amico era anche in obbligo di dimora e messa in prova: non avrebbe potuto trovarsi fuori dall'abitazione dalle 22 alle 6.

Quinga Guevara, che attraversava le strisce pedonali a bordo del suo monopattino quando è stato investito dall'auto condotta (ad alta velocità) da D'Amico, è morto dopo il trasporto in ospedale. L'investitore è stato rintracciato dalla polizia locale e arrestato per il pericolo di fuga con l'accusa di omicidio stradale.

Fonte: MilanoToday