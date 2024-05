E' di quattro persone denunciate il bilancio dei controlli effettuati in questi giorni dai carabinieri di Carini in merito al rispetto delle regole di circolazione stradale "e al contrasto alle condotte irresponsabili alla guida che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada". A finire nei guai è stata anche una donna di 51 anni, residente a Carini, accusata di lesioni personali stradali gravi.

"Mentre era alla guida della propria auto senza copertura assicurativa - spiegano dal comando dell'Arma - ha investito un uomo, di 53 anni, lungo la Statale 113". Il ferito è stato trasportato in codice rosso a Palermo, all'ospedale di Villa Sofia: per lui una prognosi di 30 giorni.

Denunciato in stato di libertà anche un 47enne carinese: per lui l'accusa è di violazione dei sigilli. L'uomo infatti è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della propria auto, risultata sequestrata amministrativamente. Porto d’armi o di oggetti atti ad offendere è invece il reato contestato invece a un 50enne, residente a Cinisi, che a bordo della propria auto è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un bastone con punta acuminata. Infine, la denuncia è scattata anche per un palermitano di 21anni, residente a Carini, recidivo per guida senza patente.