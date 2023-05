Investe con l'auto un bambino di 6 anni e scappa, bloccato a Tommaso Natale: era ubriaco

Investe un bambino di 6 anni in via Marchese di Villabianca e scappa, ma poco dopo viene bloccato, ubriaco, dalle parti di via Tommaso Natale. Un automobilista di 39 anni è stato denunciato ieri sera per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza dopo aver travolto a bordo di un'Audi A1 il piccolo che stava attraversando la strada con la sua famiglia. Non destano preoccupazioni le condizioni del piccolo che è caduto riportando solo qualche escoriazione.

Ad assistere alla scena un brigadiere dei carabinieri, in servizio presso il Reparto scorte e sicurezza, ma che ieri sera era libero dal servizio. Il militare è salito a bordo della sua auto, ha chiamato il 112 chiedendo di mandare i rinforzi, e si è lanciato all'inseguimento dell'auto poi bloccata dal Nucleo radiomobile a Tommaso Natale. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che, dopo aver effettuato i rilievi, hanno sottoposto l'automobilista all'alcol test: il tasso era superiore ai 2 grammi per litro.

Il bambino è stato portato in ospedale per accertamenti ma fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione rilevante. Gli agenti della polizia municipale, sulla scorta di quanto emerso, hanno denunciato il conducente della A1 che non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul perché della sua fuga. Un episodio simile si era verificato lo scorso fine settimana a Terrasini dove un meccanico, poi denunciato, avrebbe travolto due ragazzi in scooter mentre si trovava a bordo dell'auto di un cliente che l'aveva lasciata in officina per la manutenzione.