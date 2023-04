I due ragazzi morti in autostrada, s'indaga su una corsa clandestina con gli scooter

Pochi minuti prima del tragico schianto, costato la vita a due giovani, sarebbero stati immortalati mentre sfrecciavano, all’altezza dell’aeroporto, a quasi 150 chilometri orari in direzione Palermo. Una gara clandestina con una ventina di partecipanti che, dopo l’incidente, sarebbero scappati senza neanche fermarsi per sincerarsi delle condizioni dei due ragazzi morti sull’asfalto della Palermo-Mazara. E’ questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori della polizia stradale che hanno avviato le indagini dopo lo scontro tra un’auto e lo scooter sul quale viaggiavano Alessio Fardella (35 anni) e Salvatore Tantillo (20).

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri (domenica 23), nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza di Leroy Merlin. Un’altra domenica macchiata di sangue. Secondo una prima ricostruzione, Fardella e Tantillo (nella foto in basso) si trovavano in sella a un Honda Sh che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una Bmw Serie 1 ferma in corsia d’emergenza. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno avviato una serie di accertamenti per chiarire la dinamica e valutare eventuali responsabilità.

La spiegazione a quanto accaduto si troverebbe nelle immagini riprese dalle telecamere, ora al vaglio della Procura. Nella mezz'ora precedente all’incidente gli impianti installati vicino all'aeroporto Falcone-Borsellino avrebbero inquadrato una ventina di persone, divise in due gruppi, che correvano a bordo di scooter, in assetto aerodinamico, senza cupolino né specchietti per "tagliare" meglio il vento. A seguire uno di questi gruppetti, secondo gli investigatori, ci sarebbero stati proprio Fardella e Tantillo in sella allo scooter, l'unico di quel capannello con cupolino e specchietto. Un dettaglio da cui si evincerebbe che le due vittime non avrebbero gareggiato come partecipanti ma potrebbero comunque aver avuto un ruolo nella corsa. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le immagini per individuare le targhe e i volti dei "corridori".

Al vaglio della Stradale ci sarebbe anche un'inchiesta del 2015 su alcune gare clandestine interrotte grazie a un blitz lungo la Circonvallazione con la quale l'incidente potrebbe avere un legame. Allora le indagini erano state avviate dopo un mortale che presenterebbe diverse analogie con quello avvenuto ieri. A perdere la vita in quell'occasione fu Salvatore Sammartino, 23 anni, sbalzato dalla sella del suo scooter lungo l’A29, nella carreggiata in direzione Catania, all’altezza dell’ospedale Cervello. Anche quella volta, come ricostruito, la vittima si era schiantata contro un’auto ferma nella corsia d’emergenza.

Fardella e Tantillo, entrambi nati e cresciuti nel quartiere Cruillas, avevano una passione sfrenata per le due ruote. Fardella era un meccanico esperto e si occupava proprio della preparazione di scooter con il Team Fardella motorsport. Il più giovane invece lo seguiva per imparare i trucchi del mestiere. Due ragazzi molto conosciuti e benvoluti nel quartiere a lutto per la loro morte.