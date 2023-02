Due incidenti in poche ore tra via Pitrè e Brancaccio: un diciottenne in coma a Villa Sofia

Un diciottenne è rimasto gravemente ferito la notte scorsa in un incidente avvenuto in via Pecoraino, a Brancaccio. Il giovane dopo essere stato soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Civico e successivamente in codice rosso a Villa Sofia, dove è ricoverato in coma farmacologico. La prognosi è riservata.

Tutta da chiarire la dinamica del sinistro, in cui sarebbero state coinvolte diverse auto. Ad accertarlo sarà la polizia municipale, che ha compiuto i rilievi.

L'Infortunistica dei vigili urbani sta indagando anche su un altro incidente, avvenuto invece stamattina in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Pitrè: una donna di 66 anni è stata investita mentre attraversava la strada. E' stata trasportata al Policlinico ed è in gravi condizioni. Anche per lei la prognosi è riservata.