Incidente mortale a Villabate, perde la vita una bimba di 3 anni: il padre alla guida senza patente

Una bimba di 3 anni ha perso la vita questa notte, intorno alle 3.30, in seguito ad un incidente avvenuto in via Natta, a Villabate. La piccola, assieme al fratello gemello, alla madre e al padre si trovava a bordo di una Polo, senza copertura assicurativa, guidata da quest'ultimo, risultato poi senza patente. Una tragedia sulla quale stanno indagando i carabinieri e in cui non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - che rischia l'accusa di omicidio stradale - avrebbe perso il controllo della macchina all'uscita di una curva. Lui, così come la moglie e l'altro figlio, sono rimasti illesi, per la piccola, invece, non c'è stato scampo: inutile il trasporto con un'ambulanza del 118 all'ospedale Buccheri La Ferla. Il pm di turno ha sequestrato la salma e disposto l'autopsia.

Sono al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e l'uomo è stato sottoposto ai test per verificare se si sia messo alla guida dopo aver bevuto.