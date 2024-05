Incidente in viale Regione, due auto si tamponano e una finisce contro il guardrail: ferita una donna

Incidente intorno alle 17.30 di oggi (sabato 18 maggio) in viale Regione Siciliana, all'altezza di corso Calatafimi: un tamponamento tra una Fiat Panda e una Citroen C3, in cui è rimasta ferita una donna. La prima macchina, per l'impatto, è finita contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia e anche i vigili urbani che stanno facendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La donna è stata trasportata in ospedale.