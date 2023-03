Travolto e ucciso da una volante, i consulenti della difesa: "Gli agenti attivarono le sirene e rallentarono"

La volante avrebbe "sicuramente" rallentato, anche se dal video non è possibile vederlo, le sirene sarebbero state attivate circa 4 o 5 secondi prima dell'impatto e soprattutto per i due poliziotti che erano sul mezzo sarebbe stato "impossibile" vedere l'arrivo della Vespa sulla quale, intorno alle 2 del 9 giugno 2017, si trovavano Dario Farrauto, 30 anni, che nello scontro con la macchina della polizia perse la vita, e l'amico Luca La Russa che era con lui rimase gravemente ferito. E' questa in estrema sintesi la ricostruzione dei consulenti della difesa degli imputati, Battista Cono e Salvatore Giustiniani, che è stata illustrata stamattina davanti al giudice monocratico Daniela Vascellaro.

Dalle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza si vede chiaramente la volante arrivare a tutta velocità mentre percorre via Dante e prendere in pieno la Vespa del giovane che arriva - col semaforo verde - da via Sammartino e impegna l'incrocio. Per l'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Alfredo Gagliardi, così come per il consulente di parte civile (rappresentata dall'avvocato Giuseppe Sceusa), la volante sarebbe andata "a circa 80 chilometri orari" e la Vespa "a circa 48-49", cosa che avrebbe reso inevitabile l'impatto (avennuto a circa 65 chilometri orari). Le sirene sarebbero state attivate solo "1,7 secondi" prima dello scontro.

Secondo il consulente di Cono, che era alla guida della macchina della polizia e risponde di omicidio stradale, lesioni gravissime e falso, ed è assistito dall'avvocato Ninni Reina, l'impatto sarebbe invece avvenuto a "59 chilometri orari" e la Vespa sarebbe andata a ben "53 chilometri orari". Per l'ingegnere, inoltre, sarebbe stato proprio il mezzo di Farrauto a scontrarsi con la volante e non quest'ultima a investirlo. In base a complessi calcoli, inoltre, l'esperto ritiene che le sirene sarebbero state attivate almeno 2,6 secondi prima dell'impatto. La volante avrebbe poi "rallentato", anche se "la decelerazione non è rilevabile dal video". Infine, i poliziotti - che hanno impegnato l'incrocio col rosso - non avrebbero potuto vedere l'arrivo della Vespa.

E' stato sentito anche il consulente della difesa di Giustiniani, che risponde solo di falso perché avrebbe taroccato - assieme al collega Cono - la relazione di servizio dopo l'incidente ed è difeso dall'avvocato Giuseppa Lo Vasco. Per l'esperto "non è possibile ravvisare false dichiarazioni da parte di Giustiniani" e la volante avrebbe effettivamente rallentato, passando da una velocità media di 68 chilometri orari (con punte maggiori e minori) a 65 al momento dello scontro. Un dato che "non può essere rilevato dal video per una questione di prospettiva", ha spiegato. "Impossibile - ha aggiunto - che le sirene siano state attivate solo 1,7 secondi prima dell'incidente", ipotizzando che questo possa essere avvenuto anche "4 o 5 secondi prima".

Secondo la prospettiva della difesa, dunque, nonostante Farrauto - molto conosciuto in città perché titolare del "Mod Cafè" di via Bara all'Olivella - avesse il verde avrebbe comunque dovuto rallentare, sia perché si trovava pur sempre in un incrocio, ma anche perché avrebbe avuto il tempo di sentire le sirene della volante. In aula non sono mancati i battibecchi, inoltre, sulla presenza di un cartello che limita(va) la velocità a 30 chilometri orari nella corsia preferenziale di via Dante, dove transitava quella notte la volante. Per la parte civile il cartello ci sarebbe stato, per i consulenti e le difese no, se non dopo l'incrocio.

Alla prossima udienza - fissata per maggio - saranno sentiti gli imputati e poi, a 6 anni dai fatti, ci si dovrebbe aviare verso la requisitoria, le arrighe difensive e la sentenza di primo grado.