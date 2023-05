Incidente in via Pisacane, cappotta con la sua auto centrando tre macchine in sosta: un ferito

Colpisce tre veicoli in sosta e poi si ribalta, finendo la sua corsa cappottando a bordo della sua auto. Attimi di paura la scorsa notte in via Carlo Pisacane, a pochi passi dalla Stazione centrale, per un incidente avvenuto intorno all'1.30.

Il conducente della Fiat Punto nera, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo rimanendo ferito. Durante la corsa, avrebbe prima centrato tre macchine parcheggiate, poi cappottato al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada al transito, i carabinieri e il personale del 118 che ha trasportato il conducente in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.