Urta contro un tubo del gas e si ribalta con l'auto: ferita una diciannovenne

Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto in via Pandolfini, a Boccadifalco: secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava si sarebbe ribaltata dopo aver urtato un tubo del gas.

L'impatto è avvenuto questa mattina presto e la giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. Per tirarla fuori sono intervenuti i vigili del fuoco. La diciannovenne è stata poi trasportata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia.

Sull'incidente indaga la polizia municipale che ha già eseguito i rilievi per ricostruire esattamente la dinamica.