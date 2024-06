Incidente in via Monte San Calogero: asfalto sollevato dalle radici, motociclista cade e finisce in ospedale

Ennesimo incidente causato dalla strada dissestata a Palermo. E' successo questa mattina in via Monte San Calogero, nella zona di via Belgio, dove un uomo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo per via dell'asfalto sollevato dalle radici di un pino. Il motociclista, che era in sella a una Sanyang 125, è rimasto ferito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' successo intorno a mezzogiorno. L'uomo stava percorrendo via Monte San Calogero (parallela di via dei Nebrodi) quando ha trovato un ostacolo sull'asfalto, già segnalato da cittadini e residenti, che lo ha fatto cadere. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, prima di portarlo in ospedale per i controlli del caso, hanno medicato la gamba ferita.

"La problematica dei marciapiedi e dell'asfalto, danneggiati dalle radici dei pini, ha raggiunto un punto critico che richiede azioni immediate" aveva tuonato nelle scorse settimane il presidente della sesta circoscrizione Giuseppe Valenti, che aveva auspicato un intervento di riqualificazione della strada da parte delle istituzioni.

Dello stesso tenore l'appello lanciato oggi da un passante, che questa mattina ha soccorso il motociclista ferito. "Che il Comune faccia qualcosa. L'uomo stava facendo la sua strada - spiega a PalermoToday - e solo per miracolo non si è fatto male seriamente. Questa via è un vero disastro, super pericolosa. Potrebbe trasformarsi in uno scenario tragico, com'è successo in viale Regione Siciliana dove ha perso la vita un padre di famiglia".