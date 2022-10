Perde il controllo della sua Alfa Romeo e si schianta contro un muro: giovane in codice rosso

Incidente ieri sera a Belmonte Mezzagno: in via Piersanti Mattarella un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo dell'Alfa Romeo 159 che stava guidando e si è schiantato contro un muro di cinta. Adesso è ricoverato all'ospedale Civico in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. L'auto dopo essere finita contro il muro si è ribaltata. Proprio all'alba di oggi un altro giovane si è schiantato contro un muro a Palermo, nella zona della Fiera, ma ha riportato solo lievi ferite.