Incidente in via Lanza di Scalea, un'auto si ribalta e due persone finiscono in ospedale

Incidente stradale questa notte intorno alle 4.30 in via Lanza di Scalea, dove un'auto si è ribaltata. Le due persone che erano a bordo del mezzo sono state trasportate in ospedale ancora prima dell'arrivo dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, vista anche la presenza di carburante che provenivano dal veicolo incidentato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e l'infortunistica stradale della polizia municipale, per chiarire la dinamica del sinistro. Le operazioni si sono concluse intorno alle 7 di stamattina.