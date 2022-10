/ Via Imperatore Federico

Sbatte contro un albero, investe un cartello stradale e finisce contro un muro: ferito un giovane

L'incidente è avvenuto all'alba nella zona della Fiera, in via Imperatore Federico. Alla guida dell'auto un trentunenne poi trasportato a Villa Sofia dove gli è stato assegnato un codice verde. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Indaga la polizia municipale