Due auto si sono scontrate poco fa, intorno alle 9.50, nell'incrocio tra via Borremans e via Principe di Palagonia. Nell'impatto tra le due utilitarie, una Fiat Panda bianca e una Fiat Punto grigia, è rimasta ferita una donna, che era alla guida della prima.

/ Via Guglielmo Borremans

Incidente in via Borremans, due auto si scontrano in un incrocio: ferita una donna