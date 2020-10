Incidenti stradali Boccadifalco / Via Boccadifalco

Incidente a Boccadifalco, schianto tra 2 auto: tre feriti, uno è grave

L'impatto si è verificato nella notte appena trascorsa davanti ad un Caf. I feriti sono stati trasportati in ospedale: uno è entrato in codice rosso a Villa Sofia, gli altri due (un uomo e una donna) sono stati portati in codice verde al Civico