Riescono a scappare da una panchina prima che un'auto piombi su di loro: "Vivi per miracolo"

Se non avessero sentito il rombo di un’auto che sfrecciava verso di loro e non si fossero alzati in tempo dalla panchina sulla quale si trovavano, il conducente di un’Audi A2 li avrebbe travolti a folle velocità. L’episodio è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì alla fine di via Alloro, all’altezza di piazza Aragona. A raccontarlo a PalermoToday è proprio uno di quei due ragazzi salvi per miracolo: "Sono riuscito ad avvisare il mio amico e abbiamo fatto un balzo mettendoci per un soffio al sicuro da un impatto che ci sarebbe forse costato la vita".

"Erano le 2.15 - racconta Manfredi Cinà - e ci trovavamo sulla ‘panchina arcobaleno’. Sono rimasto quasi abbagliato dai fari di un’auto che si avvicinava pericolosamente senza decelerare. Ha colpito un dissuasore in cemento trascinandolo per diversi metri e un cestino gettacarte. La panchina è stata spinta e in parte danneggiata. Poi l’automobilista è scappato via prima che chiunque riuscisse a fare una foto, ma diversi testimoni hanno segnato la targa e fornito informazioni alla polizia municipale".

La persona alla guida dell’auto, ricostruisce ancora il giovane, prima di sfrecciare verso piazza Rivoluzione e scappare avrebbe colpito in retromarcia il ponteggio del cantiere di un palazzo. "Una serata senza dubbio emozionante. Dobbiamo la vita - conclude - ai dissuasori posti sul perimetro dell'area pedonale di piazza Aragona, oltre che ad una certa prontezza di riflessi e a una grande dose di fortuna. Tutto ciò è successo a pochissimi giorni dalla morte del giovane in via Roma".

Gli agenti dell’Infortunistica sono intervenuti dopo alcune segnalazioni telefonate e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena e la fuga dell’automobilista. La polizia ha già individuato un’Audi A2 di colore grigio compatibile con quella indicata da alcuni testimoni sulla quale sono in corso alcuni accertamenti.

