Incidente per il forte vento sulla Palermo Messina: autoarticolato si ribalta vicino a Castelbuono

Un autoarticolato si è ribaltato per colpa del forte vento sulla A20, nel tratto tra Castelbuono e Tusa, in direzione Messina. Il mezzo era vuoto e il camionista che lo guidava ha riportato per fortuna solo ferite lievi. L'incidente, che è avvenuto intorno alle 14.30, ha comportato la chiusura del tratto di autostrada durante le operazioni per rimuovere il mezzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Buonfornello e hanno estratto dall'abitacolo il giovane autotrasportatore e lo hanno affidato al 118. Il tratto autostradale è rimasto chiuso, come sono stati chiusi gli svincoli precedenti e successivi. Le operazioni per il recupero del mezzo sono state particolarmente complesse sempre a causa delle forti raffiche di vento.