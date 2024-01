Incidente in via Principe di Paternò: due auto si scontrano e abbattono il semaforo

Incidente all'alba tra due auto in via Principe di Paternò. Nell'impatto all'altezza di via Umberto Giordano, avvenuto questa mattina verso le 5, le vetture - per cause ancora da accertare - si sarebbero scontrate abbattendo un semaforo. Nonostante i danni ai due mezzi, i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuta l'infortunistica stradale per stabile come sia avvenuto il sinistro.