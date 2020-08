Via Gibilrossa, perde il controllo della moto e muore: incidente fatale per un 21enne

Incidente mortale in via Gibilrossa. Un giovane di 21 anni, Francesco Bologna, di Termini Imerese, ha perso la vita in sella alla sua Yamaha 1000 mentre stava percorrendo il tratto stradale in direzione di Belmonte Mezzagno. Nell’incidente non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bologna avrebbe perso il controllo della moto in prossimità di una curva. Era in compagnia di un gruppo di amici motociclisti. Sono in corso le indagini della sezione Infortunistica della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del giovane, palermitano ma residente a Termini Imerese, si trova nel reparto di medicina legale del Policlinco.