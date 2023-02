Si schianta con un'altra auto e capotta al centro commerciale Forum: ferito conducente

Incidente nel parcheggio del centro commerciale Forum. Intorno alle 13.30 due auto, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate terminando la loro corsa solo quando una delle due si è ribaltata. Feriti i conducenti che sono stati trasportati in ospedale dal 118. Non si conoscono ancora le loro condizioni.

Lo scontro, avvenuto a ora di pranzo, ha visto coinvolte una Citroen C3 (l'auto cappottata) e una Seat: le due auto si stavano dirigendo verso l'uscita del centro commerciale in via Filippo Pecoraino. Sul posto l'infortunistica stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori: la zona è stata messa in sicurezza e si sta procedendo ai rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.